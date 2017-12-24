مهرجان بوتشون السينمائي يصبح الشريك الرسمي للأكاديمية الأمريكية لحفل اوسكار

سيكون بامكان الافلام القصيرة التي تفوز بالجائزة الأولى في مهرجان بوتشون الدولي للرسوم المتحركة المشاركة في حفل توزيع جوائز الاوسكار في الولايات المتحدة وذلك ابتداء من العام المقبل.

هذا وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان اليوم السبت إن مهرجان بوتشون الدولي للرسوم المتحركة قد نال الاعتراف بشكل رسمي كمهرجان سينمائي دولي وذلك من قبل الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية وهي الجهة التي تنظم حفل جوائز الاوسكار المشهورة في شهر مارس من كل عام.

وتضم الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية في عضويتها حوالي 6 الاف مخرج وممثل ومنتج من كل انحاء العالم.

يذكر أن مهرجان بوتشون الدولي للرسوم المتحركة هو اول مهرجان سينمائي في كوريا الجنوبية ينال الاعتراف كشريك رسمي للأكاديمية الأمريكية المنظمة لحفل اوسكار المشهور عالميا.

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة لهذا الاعتراف، فإن الفيلم القصير الفائز بجائزة مهرجان بوتشون سوف ينافس تلقائيا في فئة الافلام القصيرة للرسوم المتحركة في حفل اوسكار. كما يمكن ايضا لمهرجان بوتشون استخدام شعار واسم الأكاديمية الأمريكية.

هذا ومن المقرر عقد مهرجان بوتشون الـ20 في الفترة من 19~ 23 اكتوبر من العام المقبل.













