توقعات باختيار كتاب تاريخ الممالك الثلاث ككنز وطني

أكتب :

2018-01-04 15:00:18

تحديث :

2018-01-04 16:26:33

توقعات باختيار كتاب تاريخ الممالك الثلاث ككنز وطني

من المتوقع أن ترتفع مكانة نسختين من كتاب "تاريخ الممالك الثلاث" الذي يعد أقدم الكتب التاريخية الكورية، إلى مرتبة الكنز الوطني. 
وصرحت هيئة التراث الثقافي االكورية اليوم بأنها أخبرت الجمهور مسبقا بتحديد نسخة الكتاب التي تعد كنزا برقم 525 ونسخة الكتاب التي تعد كنزا برقم 723، ككنزين وطنيين.  
تجدر الإشارة إلى أن نسخة الكتاب برقم 525 موجودة حاليا في مدرسة "أوك سان" في مدينة كيونغ جو، وقد تم نشرها في مدينة كيونغ جو في عام1573 في العام السادس من حكم الملك سون جو في مملكة جوسون، بينما طبعت النسخة الأخرى وهي كنز برقم 723 باستخدام نفس اللوحات الخشبية مع نسخة عام 1573. وكان متحف سونغ آم للكتب القديمة يحتفظ بهذه النسخة، لكن مدير المتحف "جو بيونغ سون" قرر في عام 2013 حفظها في خزانة مصرف.
تجدر الإشارة إلى أن كتاب "الممالك الثلاث" من تأليف العالم "كيم بو شيك " وغيره من العلماء في عصر مملكة كوريو الكورية ليصبح أقدم كتاب تاريخ تم إنتاجه على مستوى الدولة. 
ويتضمن الكتاب تاريخ الازدهار والتدهور والتغيرات التي حدثت في الممالك الكورية الثلاث، وهي شيلا وكوكوريو وبيك جيه.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>