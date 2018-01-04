توقعات باختيار كتاب تاريخ الممالك الثلاث ككنز وطني

من المتوقع أن ترتفع مكانة نسختين من كتاب "تاريخ الممالك الثلاث" الذي يعد أقدم الكتب التاريخية الكورية، إلى مرتبة الكنز الوطني.

وصرحت هيئة التراث الثقافي االكورية اليوم بأنها أخبرت الجمهور مسبقا بتحديد نسخة الكتاب التي تعد كنزا برقم 525 ونسخة الكتاب التي تعد كنزا برقم 723، ككنزين وطنيين.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة الكتاب برقم 525 موجودة حاليا في مدرسة "أوك سان" في مدينة كيونغ جو، وقد تم نشرها في مدينة كيونغ جو في عام1573 في العام السادس من حكم الملك سون جو في مملكة جوسون، بينما طبعت النسخة الأخرى وهي كنز برقم 723 باستخدام نفس اللوحات الخشبية مع نسخة عام 1573. وكان متحف سونغ آم للكتب القديمة يحتفظ بهذه النسخة، لكن مدير المتحف "جو بيونغ سون" قرر في عام 2013 حفظها في خزانة مصرف.

تجدر الإشارة إلى أن كتاب "الممالك الثلاث" من تأليف العالم "كيم بو شيك " وغيره من العلماء في عصر مملكة كوريو الكورية ليصبح أقدم كتاب تاريخ تم إنتاجه على مستوى الدولة.

ويتضمن الكتاب تاريخ الازدهار والتدهور والتغيرات التي حدثت في الممالك الكورية الثلاث، وهي شيلا وكوكوريو وبيك جيه.