فيلم إلى جانب الآلهة يتجاوز 10 ملايين مشاهد

تجاوزت مبيعات الفيلم الخيالي الكوري الجنوبي "إلى جانب الآلهة: العالمان"، عشرة ملايين تذكرة، ليصبح أول فيلم في هذا العام يحقق هذا الرقم.

ووفقًا للشركة الموزعة للفيلم "لوتيه للترفيه"، تم بيع 10 ملايين و198 تذكرة حتى منتصف ليلة الخميس.

ويذكر أن هذا الفيلم مبني على قصة رسوم مصورة نشرت على الإنترنت، وقد تمكن من احتلال المركز السادس عشر بين الأفلام الكورية، والمركز العشرين بين جميع الأفلام التي عرضت في دور السينما الكورية، وتمكنت من تجاوز هذا الرقم.

ويتحدث الفيلم الخيالي حول حراس الموت والحياة الآخرة، وقد تم إطلاقه في 20 ديسمبر الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها أحد أفلام الخيال المحلية هذا الإنجاز.



