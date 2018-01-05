الشعبان الكوري والياباني يؤيدان زيارة الإمبراطور الياباني لكوريا الجنوبية

تجاوزت نسبة تأييد الشعبين الكوري والياباني لزيارة الإمبراطور الياباني "أكيهيتو" لكوريا الجنوبية 70%.

وطبقا لاستطلاع للرأي أجراه القسم الياباني في الكي بي إس وورلد راديو على الشعببين الكوري والياباني، أبدى 78% من الشعب الكوري و76% من الشعب الياباني تأييدهم لزيارة الإمبراطور الياباني.

وقال 60% من المشاركين الكوريين في الاستطلاع و39% من المشاركين اليابانيين إن زيارة "أكيهيتو" ستسهم في تحسين العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان والتي تتعرض الآن للتدهور نتيجة لقضية الاسترقاق الجنس الياباني، مما يشير إلى أن الشعبين الكوري والياباني يشعران بالحاجة إلى تحسين العلاقات بين البلدين، ويعتقدان أن زيارة الإمبراطور الياباني يمكن أن تعلب دورا في تحقيق ذلك.

وقد أجرى القسم الياباني الاستطلاع على 500 شخص من الشعبين الكوري والياباني خلال الفترة من يوم السابع عشر من نوفبمر وحتى العاشر من شهر ديسمبر الماضي عبر الإنترنت والبريد العادي، بمناسبة الذكرى العشرين على إصدار البيان المشترك بين الرئيس الكوري الأسبق "كيم ديه جونغ" ورئيس الوزراء الياباني الأسبق "كيزو أوبوتشي" عام 1998 والذي اتفقا فيه على بناء علاقات مشاركة جديدة للقرن الحادي والعشرين.