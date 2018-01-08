نسبة قبول الطعام الكوري لدى الأجانب تصل إلى 83.2%

طبقا لنتائج استطلاع للرأي، بلغت نسبة تعرف الأجانب على الطعام الكوري 64.1%، بينما بلغت نسبة قبولهم له 83.2%.

وقد أجرى هذا الاستطلاع معهد الترويج للطعام الكوري على 6 آلاف من الأجانب المقيمين في عشر مدن في الخارج، وتتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما، وذلك خلال الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر وحتى العشرين من أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نسبة تعرف الأجانب على الطعام الكوري قد بلغت 80% في دول جنوب شرق آسيا، و75% في الصين، و63.3% في الولايات المتحدة، و57.2% في أوربا والمحيط الهادئ، و32.8% في اليابان.



أما نسبة قبول الطعام الكوري فقد بلغت 88.6% في جنوب شرق آسيا، و88.4% في الولايات المتحدة، و85.1% في أوربا والمحيط الهادئ، و81.8% في الصين، و54.2% في اليابان.

ويرجع السبب في تسجيل مستويات عالية من التعرف على الطعام الكوري وقبوله في دول جنوب شرق آسيا إلى زيادة الاهتمام بالثقافة الكورية هناك، بما في ذلك أغاني الكيبوب، والمسلسلات الدرامية.