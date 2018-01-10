وسائل الإعلام العالمية تبرز أخبار مهرجان هواتشون الشتوي

أبرز عدد من وسائل الإعلام العالمية الأخبار ذات الصلة بمهرجان أسماك السلمون في منطقة "هوا تشون" بمقاطعة "كانغ وان" الكورية الجنوبية، والذي أصبح مهرجانا عالميا.

وقامت قناة "إيه بي سي" الأمريكية بتغطية أخبار المهرجان وبثها يوم 7 من هذا الشهر.

وفي ليلة افتتاح المهرجان يوم 6 من هذا الشهر، بث عدد من وسائل الإعلام العالمية، بما فيها وكالة "رويترز" ووكالة الأنباء الفرنسية، تقارير حول هذا المهرجان.

وتوقعت إدارة منطقة "هو تشون" أن يساعد هذا الاهتمام من جانب وسائل الدولية على تحقيق هدفها المتمثل في استقطاب 200 ألف سائح أجنبي في دورة المهرجان لهذا العام.