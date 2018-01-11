فيلم إلى جانب الآلهة يتجاوز 12 مليون مشاهد

أكتب :

2018-01-11 15:09:19

تحديث :

2018-01-11 15:09:19

فيلم إلى جانب الآلهة يتجاوز 12 مليون مشاهد

تجاوز فيلم الخيال الكوري الجنوبي "إلى جانب الآلهة: عالمان"، 12 مليون مشاهد، ليصبح أول فيلم يصل إلى هذا الرقم خلال هذا العام.
ووفقًا للشركة الموزعة للفيلم "لوتيه للترفيه"، فقد تجاوزت مبيعات التذاكر 12 مليون تذكرة، بعد 23 يومًا على إطلاق الفيلم في 20 ديسمبر.
وقد احتل الفيلم المركز العاشر في ترتيب المبيعات في البلاد، متفوقًا بذلك على فيلم "قطار إلى بوسان" و"تيه غوكي: إخوان الحرب"، اللذين حقَّقا 11.57 مليون تذكرة، و11.74 مليون تذكرة، على الترتيب.
ويدور الفيلم الذي أخرجه "كيم يونغ هوا" حول الموت والحياة فيما بعد بعد الموت، وهو الجزء الأول من سلسلة أفلام تتكون من جزءين، وهي مستوحاة من سلسلة "ويبتون" تحمل الاسم نفسه.

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