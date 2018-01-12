بي تي إس تفوز بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز القرص الذهبي

فازت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية بالجائزة الكبرى في اليوم الثاني من الدورة الثانية والثلاثين لحفل توزيع جوائر القرص الذهبي الذي أقيم أمس الخميس في مركز كينتيكس للمعارض والمؤتمرات في مدينة "إيل سان" بمقاطعة كيونغ كي. وقد تجاوز حجم مبيعات ألبوم الفرقة

بعنوان "أحب نفسك" والذي تم الكشف عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي

1.4 مليون نسخة، وتم إدراج الأغنية الرئيسية في ذلك الألبوم بعنوان "دي إن

إيه"، ضمن قائمة بلبورد "هوت 100" الأمريكية.

أما فرقة "إكسو"، فقد فازت بأربع جوائز في ذلك الحفل، وهي جائزة جيني ميوزيك للشعبية، وجائزة أيقونة آسيا، وجائزة الشعبية العالمية، والجائزة الرئيسية.