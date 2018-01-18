عرض أغنية باور لفرقة إكسو في نافورة دبي

يتم حاليا عرض أغنية "باور" لفرقة إكسو الكورية الشبابية العالمية في نافورة دبي التي تعد من أبرز المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أطلق الآلاف من محبي الفرقة الكورية هتافات قوية عندما تم عرض الأغنية ضمن عروض النافورة الراقصة المضيئة لأول مرة أمام برج خليفة بدبي بالأمس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تضمين إحدى أغاني الكي بوب في عروض نافورة دبي التي تعد من أكبر وأجمل عروض النافورات في العالم، وذلك بعد أن سيطرت عليها أغاني البوب الغربية الشهيرة أو الأغاني العربية التقليدية.

وبالتزامن مع هذا الحدث، زارت فرقة إكسو مدينة دبي، وعقدت مؤتمرا صحفيا، وقد نقلته وسائل الإعلام هناك وكل أنشطة الفرقة هناك مباشرة.

وقال رئيس هيئة دبي للسياحة "عصام كاظم" إن أغنية إكسو ستجذب المزيد من إعجاب السائحين القادمين من مختلف دول العالم.

ومن جانبها قالت تقارير صحفية في الإمارات إن أغاني الكي بوب وقفت جنبا إلى جنب مع أغاني البوب الغربية العالمية في منطقة الشرق الأوسط.