افتتاح المبنى الثاني في مطار إنتشون الدولي

افتتحت اليوم الخميس الصالة الثانية للركاب في مطار إنتشون الدولي.

وصرحت شركة مطار إنتشون الدولي بأن الصالة رقم 2 بدأت أعمالها باستقبال رحلة للخطوط الجوية الكورية في الساعة 4:20 من صباح اليوم، قادمة من مانيلا.

ومن المقرر أن تتعامل الصالة الجديدة مع 230 رحلة طيران في يوم افتتاحها.

وبدءًا من اليوم الخميس، سيستخدم ركاب الخطوط الكورية، ودلتا إير، والخطوط الجوية الفرنسية، والخطوط الجوية الهولندية؛ الصالة الثانية، بينما ستواصل الخطوط الجوية الآسيوية وشركات الطيران منخفضة التكاليف خدمات الركاب في الصالة رقم 1.

كما أعدت إدارة المطار مختلف الإجراءات، بما في ذلك حافلات مجانية، لمساعدة المسافرين على التنقل بين الصالتين بسرعة، في حالة الذهاب إلى الصالة الخطأ، حيث تقع الصالتان على جهتين متقابلتين، ويفصل بينهما مدارج الطيران.