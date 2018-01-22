إقامة أول مهرجان لموجة الثقافة الكورية لعام 2018 في اليابان

أكتب :

2018-01-22 14:47:11

تحديث :

2018-01-22 16:09:41

إقامة أول مهرجان لموجة الثقافة الكورية لعام 2018 في اليابان

أعلنت شركة "سي جيه" الكورية للترفيه والموسيقى اليوم الاثنين عن إقامة أول مهرجان "كي كون" للثقافة الكورية "هاليو" لعام 2018 في اليابان.
وكانت شركة "سي جيه" قد نظمت أول مهرجان "كي كون" في ولاية "كاليفورنيا" بالولايات المتحدة عام 2012 ضمن جهودها الرامية إلى نشر موجة "هاليو" للثقافة الكورية عالميا من خلال أغاني الكي بوب والمسلسلات والأفلام الكورية.
ومنذ ذلك الحين، أقيمت مهرجانات "كي كون" في أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط وأوربا وأمريكا اللاتينية، وبلغ إجمالي عدد المشاركين فيها 566 ألف شخص خلال السبع سنوات الماضية.
وسيقام أول مهرجان "كي كون" لهذا العام في محافظة "جيبا" اليابانية خلال الفترة من يوم الثالث عشر وحتى الخامس عشر من أبريل القادم.

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