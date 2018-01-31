عدد مشاهدي فيلم مع الآلهة يتجاوز 14 مليونا

أكتب :

2018-01-31 12:20:38

تحديث :

2018-01-31 12:26:03

عدد مشاهدي فيلم مع الآلهة يتجاوز 14 مليونا

تجاوز عدد مشاهدي الفيلم الكوري "الجريمة والعقاب مع الآلهة" 14 مليونا.
 ويذكر أن هذا الفيلم الخيالي يتحدث عن عملية الحساب في يوم القيامة. 
وطبقا للشبكة المتكاملة لتذاكر دور السينما التابعة للجنة الكورية لتطوير السينما، بلغ عدد مشاهدي الفيلم 14 مليونا و177 مشاهدا في الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر أمس الثلاثاء، أي بعد نحو أربعين يوما من بدء عرض الفيلم في العشرين من الشهر الماضي.
وبذلك احتل هذا الفيلم المركز الثالث من حيث عدد المشاهدين في كوريا، بعد فيلم "معركة ميونغ ليانغ " الذي سجل 17 مليونا و610 آلاف مشاهد، وفيلم "السوق الدولية" الذي سجل 14 مليونا و260 ألفا.
ويقول المرقبون إنه بالنظر لاستمرار شعبية هذا الفيلم، فمن المتوقع  تجاوزه لفيلم "السوق الدولية" قريبا.

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