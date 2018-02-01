انضمام بارجة حربية جديدة إلى القوات البحرية الكورية الجنوبية

أكتب :

2018-02-01 16:03:06

تحديث :

2018-02-01 16:03:06

انضمام بارجة حربية جديدة إلى القوات البحرية الكورية الجنوبية

استلمت القوات البحرية الكورية الجنوبية بارجة صواريخ موجهة جديدة تضم قدرات دفاعية وهجومية متطورة.
ووفقًا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي، فإن البارجة الحربية "ديه غو" لديها قدرات متطورة للكشف عن السفن السطحية والغواصات، والهجوم، والدفاع عن نفسها ضد الطائرات والصواريخ الموجهة.
وتعد البارجة "ديه غو" أول سفينة حربية تابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية مجهزة بنظام دفاعي مهجَّن يحتوي على نظام وقود متكامل يعمل بالديزل والكهرباء والغاز، مما يجعله مثاليًا للعمليات المضادة للغواصات، نظرًا لقدرته على الاقتراب بسرعة من أهداف العدو أو تحاشيها.
كما تم تجهيز السفينة الحربية أيضًا بطوربيدات "هونغ سانغ يو" طويلة المدى المضادة للغواصات، وصواريخ موجهة "بحر-أرض" و"بحر-بحر"، ومدافع، وأنظمة سلاح داخلية مغلقة.
وقد تم تطوير معظم الأنظمة القتالية في السفينة باستخدام تكنولوجيا محلية.
وتعتزم القوات البحرية إشراك البارجة الجديدة في العمليات العسكرية بدءا من النصف الثاني من هذا العام، عقب تدريب أفراد طاقهما.

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