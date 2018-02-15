بحث يؤكد أن رفات مقبرة من العصر البرونزي تعود لكاهنة

تبين أن الرفات التي عثر عليها في مقبرة قديمة يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي هي رفات امرأة، يعتقد بأنها كاهنة أو قائدة.

وقال تقرير صادر عن المتحف المركزي التابع لجامعة "كانغ وان" اليوم إن فريقا بحثيا بقيادة الدكتور "كيم جيه هيون" من جامعة "دونغ آه" قام بتحليل العظام البشرية المستخرجة من المقبرة حيث تأكد له أنها لامرأة توفيت في العشرينيات من العمر ويبلغ طولها 160.4 سنتيمتر.

وكان معهد كانغ وان للبحوث الأثرية قد قام بتنفيذ عملية الاستكشاف في منطقة بيونغ تشانغ بمقاطعة كانغ وان في عام 2016، حيث عثر على العظام البشرية وعلى سيف برونزي على شكل مندولين يبلغ طوله 26.3 سنتيمتر وعرض أكبر جزء فيه 3.8 سنتيمتر، في المقبرة الحجرية التي يعتقد أنها أنشئت قبل حوالي 2500 عام.

وقال الدكتور "كيم" إنه من النادر جدا العثور على رفات يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي، مشيرا إلى أن حالة المقبرة لم تكن جيدة. وأوضح أن فريقه توصل إلى استنتاج من خلال تحليل العظام بأنها لامرأة. وأضاف أنه كان من المعتقد أن جميع الزعماء في العصر البرونزي كانوا رجالا بفعل النظام الأبوي، إلا أن هذا الاكتشاف يشير إلى احتمال وجود زعيمة أو كاهنة في ذلك العصر.

وقالت مصادر في الدائرة العلمية إن هذا الكشف سيساعد كثيرا في البحوث الاجتماعية التاريخية ذات الصلة بالعصر البرونزي.

من ناحية أخرى تخطط جامعة كانغ وان لاستعادة المواد الآثرية المستخرجة من المقبرة القديمة وعرضها بدءا من بداية شهر مارس القادم.

