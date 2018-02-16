4 أفلام كورية تشارك في مهرجان برلين السينمائي الدولي

انطلقت الدورة الـ68 من مهرجان برلين السينمائي الدولي اليوم في العاصمة الألمانية، وسيستمر حتى يوم 25 من هذا الشهر. وقد تلقت 4 أفلام كورية دعوة للمشاركة في هذه الدورة، ولكن لم يتم إدراج أي منها ضمن مجال الأفلام المنافسة.

وتمت دعوة المخرج الكوري "هونغ سانغ سو" الذي فازت بطلة فيلمه "على الشاطئ في الليل"، الممثلة الكورية "كيم مين هي"، بجائزة أفضل ممثلة في دورة العام الماضي من المهرجان، إلى مجال المنتدى ضمن المهرجان، لمناقشة فيلمه الجديد "أوراق النباتات"، وذلك لأول مرة منذ 21 عاما.

ومن المقرر أن يلتقي فيلم "إعادة اللقاء" للمخرج "بارك كي يونغ" وفيلم"الطفل المتبقي" للمخرج "شين دونغ سوك" بالمتفرجين في مجال المنتدى.

أما المخرج "كيم كي دوك" فقد دعي بفيلمه "الإنسان والمساحة والساعة، ثم الإنسان"، إلى جلسة "البانوراما الخاصة" لتقديم الأعمال الجديدة لكبار المخرجين العالميين. ومن المتوقع أن يجري المخرج كيم لقاء صحفيا رسميا بعد غد السبت.

