دبي تستضيف حفلا غنائيا ضخما لكبار نجوم الكي بوب

أعلنت مصادر في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس أن عددا من أبرز فرق الكي بوب الكورية، ومن بينها "إكسو" وعصر البنات" وغيرها، ستشارك في حفل كبير يعقد في دبي خلال شهر أبريل القادم.

وصرحت مصادر في هيئة السياحة والتسويق التجاري في دبي بأن شركة "إس إم" الكورية ستعقد جولتها العالمية السادسة، "إس إم تاون لايف"، في دبي في ساحة "أوتيزم روكس آرينا" يوم 6 أبريل، حيث يشارك أيضا عدد من النجوم المنتمين للشركة، مثل "بوا" و"تي في إكس كيو" و"سوبر جونيور" و"شايني" و"ريد فيلفيت".

ويذكر أنه تم إطلاق سلسلة "إس إم تاون لايف" في عام 2008، حيث عقدت حفلات موسيقية في نيويورك وباريس وطوكيو وبكين وغيرها من المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وسوف يكون حفل دبي أول حدث تقيمه "إس إم" في الشرق الأوسط، وهو أحد أكبر عروض الكي بوب على الإطلاق في المنطقة.