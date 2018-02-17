افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي

افتتحت أمس الخميس الدورة الثامنة والستون من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وسوف تستمر لمدة 10 أيام.

وقد وقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم الرسوم المتحركة "جزيرة الكلاب" للمخرج الأمريكي الشهير "ويس أندرسون" ليكون فيلم افتتاح المهرجان لهذا العام.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض فيلم رسوم متحركة كفيلم افتتاحي في مهرجان برلين السينمائي.

وتمثل كوريا الجنوبية في المهرجان أربعة أفلام، على رأسها فيلم "أوراق النبات" للمخرج "هونغ سانغ سو".

وكانت الممثلة الكورية "كيم مين هي" قد فازت بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة في الدورة السابعة والستين من مهرجان برلين عن فيلم "وحيدة على الشاطئ ليلا"، للمخرج "هونغ سانغ سو" والذي تلعب فيه دور البطولة.

