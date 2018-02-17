افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي

أكتب :

2018-02-16 15:51:41

تحديث :

2018-02-16 16:14:47

افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي

افتتحت أمس الخميس الدورة الثامنة والستون من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وسوف تستمر  لمدة 10 أيام.
وقد وقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم الرسوم المتحركة "جزيرة الكلاب" للمخرج الأمريكي الشهير "ويس أندرسون" ليكون  فيلم افتتاح المهرجان لهذا العام.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض فيلم رسوم متحركة كفيلم افتتاحي في مهرجان برلين السينمائي.
وتمثل كوريا الجنوبية في المهرجان أربعة أفلام، على رأسها فيلم "أوراق النبات" للمخرج "هونغ سانغ سو".
وكانت الممثلة الكورية "كيم مين هي" قد فازت بجائزة  الدب الفضي لأفضل ممثلة في الدورة السابعة والستين من مهرجان برلين عن فيلم "وحيدة على الشاطئ ليلا"، للمخرج "هونغ سانغ سو" والذي تلعب فيه دور البطولة.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
كوريا الشمالية من الداخل
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>