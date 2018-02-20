فيلم كوري يفوز بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية في بريطانيا

فاز الفيلم الكوري "الخادمة" من إخراج المخرج "بارك تشان أوك" بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للسينما المعروفة باسم "بافتا أووردز" والذي أقيم أمس الأحد في قاعة "رويال ألبرت" الملكية في لندن .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيلم كوري بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير الإنجليزية في مهرجان الأكاديمية البريطانية.

أما فيلم "ثلاث لافتات إعلانية خارج إيبينغ، ميسوري" البريطاني فقد تلقى جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل فيلم بريطاني، وأفضل سيناريو أصلي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة لبطلته، وجائزة أفضل ممثل مساعد.

وكان الفيلم الكوري "الخادمة" قد تنافس في فئة الأفلام الطويلة ضمن مهرجان "كان" السينمائي الدولي عام 2016.

وفي العام نفسه، فاز الفيلم الكوري بجائزة أفضل فيلم ناطلق بلغة غير الإنجليزية وأفضل تصميم للإنتاج من جمعية نقاد السينما في لوس إنجلس.

