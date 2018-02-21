أزهار الربيع تتفتح في جيجو أولا يوم 16 مارس

من المتوقع أن تتفتح زهور الربيع في كوريا الجنوبية هذا العام في وقت أقرب مقارنة بمتوسط المواعيد السابقة على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة الأرصاد الجوية الخاصة "153 ويذر" أمس الاثنين، حيث توقعت أن تصل درجات الحرارة في أواخر فبراير ومارس إلى نفس المستوى الذي كانت عليه في السنوات السابقة، وأن تتفتح زهور "فورسيتيه" بدءًا من يوم 16 مارس في جزيرة جيجو.

وكانت إحدى شركات الطقس الخاصة الأخرى قد توقعت سابقًا أن تتفتح زهور الربيع قبل موعد تفتحها في الأعوام السابقة بنحو يوم إلى أربعة أيام، بحيث تتفتح زهور "فورسيتيه" في جزيرة جيجو أولا يوم 12 مارس، ثم زهور الآزاليا يوم 15 مارس.