تخصيص كتاب تاريخ الممالك الثلاث ككنز وطني

أكتب :

2018-02-21 15:48:01

تحديث :

2018-02-21 17:19:03

تخصيص كتاب تاريخ الممالك الثلاث ككنز وطني

قررت الحكومة الكورية تخصيص أقدم كتب التاريخ الكورية القائمة "تاريخ الممالك الثلاث القديمة"، ليكون كنزا وطنيا.
وصرحت هيئة التراث الثقافي بأنها قررت تخصيص نسختي الكتاب، اللتين تم تخصيص إحداهما كممتلكات ثقافية نفيسة برقم 525 في عام 1970، والأخرى برقم 723 في عام 1981، لتكونا كنزا وطنيا برقم 322-1 وكنزا وطنيا برقم 322-2 على التوالي.
تجدر الإشارة إلى أن الكتاب الذي ألفه المؤرخ "كيم بو شيك" وغيره من العلماء في عصر مملكة كوريو في عام 1145 تم إنتاجه على المستوى الوطني بحيث يحتوى على تفاصيل ازدهار وتدهور وتغير ممالك "شيلا " و"كوكوريو" و"بيك جيه"، وليصبح نواة لدراسة التاريخ الكوري. 
وتوجد النسخة رقم 322-1 في مدرسة "أوك سان" التقليدية في مدينة كيونغ جو، وقد تمت طباعتها في العام السادس من حكم الملك "سون جو" في عام 1573. 

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