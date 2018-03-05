انطلاف المؤتمر العالمي للصحفيين في سيول اليوم

انطلقت اليوم الاثنين في سيول أعمال المؤتمر العالمي للصحفيين بدعوة وتنظيم من الجمعية الكورية للصحفيين بحضور 70 صحفيا يمثلون أكثر من 50 دولة.

وقال رئيس الجمعية الكورية للصحفيين "تشونغ كيو سونغ" في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح إن المؤتمر العالمي للصحفيين لهذا العام له معنى خاص لأنه يعقد في كوريا الجنوبية التي تعاني من الانقسام.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحافة الكورية "مين بيونغ أوك" إن وفدا يضم مبعوثين خاصين كوريين جنوبيين قد بدأ زيارة لكوريا الشمالية اليوم ولمدة يومين، وهو ما يثير الاهتمام العالمي حول نتائج الزيارة، مؤكدا على أهمية دور الصحفيين المشاركين في المؤتمر في إحلال السلام في العالم خاصة في وقت الأزمات والحروب.

وبعد انتهاء حفل الافتتاح ، عقدت جلسة خاصة تحدث فيها رئيس لجنة الاتصالات الكورية "لي هيو سونغ" عن مستقبل الصحافة في عهد الثورة الصناعية الرابعة.

وسيستمر انعقاد المؤتمر العالمي للصحفيين حتى يوم العاشر من شهر مارس الجاري.

