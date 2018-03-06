كتب المدارس الابتدائية الكورية تتضمن مصطلح نساء المتعة

أدرجت الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية في كوريا الجنوبية مجددًا مصطلح "نساء المتعة"، الذي يشير إلى النساء اللاتي أجبرن على العمل كرقيق جنسي للجنود اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية.

ووفقًا لاتحاد المعلمين والعاملين في قطاع التعليم اليوم الثلاثاء، تضمنت الكتب المدرسية للصف السادس الابتدائي في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد الذي بدأ هذا الشهر، صورةً تحمل العنوان: "نساء المتعة في الجيش الياباني".

وكانت الصورة مصحوبة بتوضيح يقول إنَّ ضحايا الاسترقاق الجنسي، اللاتي لم يكنّ من الكوريات فقط، قد عانين معاناة كبيرة بعد أن أجبرن على العمل كرقيق جنسي.

وأظهرت الصورة، التي التقطها جندي أمريكي في سبتمبر 1944، بعض الضحايا في مقاطعة يونان الصينية.

ويذكر أنه قد مرّ حتى الآن 4 سنوات على ظهور مصطلح "نساء المتعة" في الكتب المدرسية للمرحلة الابتدائية في كوريا، حيث كانت الكتب المدرسية خلال الحكومات السابقة تقول فقط إن النساء اللاتي تم انتشالهن من أرض المعارك قد عانين معاناة كبيرة بسبب الجيش الياباني.

