بيع لوحة البقر للرسام الراحل لي جونغ سوب بـ4.7 مليار وون

بيعت لوحة "البقر" للرسام "لي جونغ سوب" بـ4.7 مليار وون كوري، أي ما يعادل حوالي 4,2 مليون دولار، لتسجل رقما قياسيا بالنسبة للفنان الكوري الراحل، والأعلى بين الرسامين الكوريين في العصر الحديث.

وفي مزايدة أقامتها شركة سيول أوكشون في منطقة جونغ نو في سيول بعد ظهر أمس، بيعت اللوحة "البقر" بقيمة 4.7 مليار وون، وطبقا للشركة يعتبر هذا السعر هو الأعلى من بين أعمال لي.

وسابقا، كانت لوحة "الثور" لنفس الفنان، والتي طرحت في مزايدة لشركة سيول أوكشون في عام 2010 تعد الأعلى سعرا بقيمة 3 مليارات و560 مليون وون.

وبهذا حطمت لوحة البقر الرقم القياسي الذي سجلته لوحة "مكان الغسيل" للفنان بارك سو كون والتي بيعت بقيمة 4 مليارات و520 مليون وون في مزايدة في عام 2007.



