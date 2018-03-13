مؤسسة سك العملة الكورية تصدر ميدالية تذكارية لفرقة إكسو

أكتب :

2018-03-12 13:58:52

تحديث :

2018-03-12 17:18:53

مؤسسة سك العملة الكورية تصدر ميدالية تذكارية لفرقة إكسو

من المقرر أن تصدر مؤسسة سك العملة الكورية ميدالية تذكارية خاصة بفرقة "إكسو" في شهر أبريل القادم تقديرا للجهود التي بذلتها لنشر موجة الثقافة الكورية "هاليو" في أرجاء مختلفة من العالم.
وجاء هذا القرار ضمن مشروع المؤسسة لإصدار ميداليات تذكارية لمشاهير الكيبوب الذين ساهموا في نشر موجة الثقافة الكورية.
وسيتم نحت أوجه أعضاء فرقة "إكسو" على الوجه الأمامي من الميدالية ونحت علامة الفرقة في الوجه الخلفي.
وكانت فرقة "إكسو" قد بدأت نشاطها الغنائي في عام 2012، وحظيت ومازالت تحظى بشعبية كبيرة ليس فقط في كوريا بل وعلى مستوى العالم أيضا.
وقد قدمت الفرقة أداء غنائيا وراقصا في الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية الذي أقيم يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي.

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