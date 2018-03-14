ترشيح رواية هان كانغ الأخيرة لجائزة مان بوكر الدولية

تم إدراج الروائية الكورية الجنوبية "هان كانغ"، التي كانت قد فازت بجائزة "مان بوكر" الدولية في عام 2016، ضمن قائمة المرشحين لنفس الجائزة الأدبية البريطانية لهذا العام.

واختارت اللجنة المنظمة 13 رواية، من بينها رواية "هان كانغ" بعنوان "الكتاب الأبيض"، من أصل 108 روايات كانت مرشحة لجائزة عام 2018، وفقًا للإعلان المنشور على موقع اللجنة المنظمة أمس الاثنين بالتوقيت المحلي البريطاني.

وقد ترجمت الرواية بواسطة المترجمة البريطانية "ديبورا سميث"، وهي نفس المترجمة التي ترجمت رواية "النباتي" للأديبة الكورية "هان كانغ"، والتي فازت بالجائزة في عام 2016.

وقد نشرت رواية "الكتاب الأبيض" لأول مرة عام 2016، وهي عبارة عن 65 مقالا قصيرا تتضمن تأملات الكاتبة حول الأشياء البيضاء. وقد نشرت ترجمتها الإنغليزية في نوفمبر الماضي، وحظيت بمراجعات إيجابية من وسائل الإعلام والناشرين والقراء.

ومن بين الروايات الثلاث عشرة المرشحة، سيتم اختيار 6 منها في 12 إبريل، ثم يتم الإعلان عن الفائز يوم 22 مايو.

وسيتم مشاركة الجائزة بالتساوي بين المؤلف والمترجم، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 70 ألف دولار.

