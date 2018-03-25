اعتقال مخرج مسرحي بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي

تم اعتقال المخرج المسرحي "لي يون تيك" بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي.

هذا واصدرت محكمة وسط سيئول مذكرة اعتقال امس الجمعة بحق المخرج "لي" مستشهدة بفداحة الجرم المنسوب للمتهم نظرا لمركزه وعدد الضحايا ومدى وطريقة وفترة انتهاكات التحرش الجنسي، وقالت المحكمة ان المتهم قد يحاول الفرار.

يذكر ان المنتج المشهور المتهم بالتحرش مثل امام المحكمة اثناء التداول في قضيته وقال انه سوف يكشف عن الحقيقة خلال المحاكمة لأنه توجد حقائق ولكن ايضا تشويه في ادعاءات الضحايا. لكنه في المقابل اعتذر للضحايا قائلا انه يشعر بالأسف وانه سوف يحصل على العقوبة المقررة.

تجدر الإشارة إلى ان الشرطة كانت قد طلبت اصدار امر اعتقال الاربعاء الماضي بحق المخرج "لي" البالغ من العمر 66 عاما بتهمة التحرش الجنسي بـ17 سيدة من اعضاء فرقته المسرحية وذلك في حوالي 62 حالة تحرش منذ العام 1999.



