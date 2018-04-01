اقامة مهرجان الزهور على ضفاف نهر الهان حتى شهر مايو

سوف يقام مهرجان زهور الربيع في كل الحدائق على ضفاف نهر الهان في العاصمة سيئول وذلك ابتداء من غدا الأحد. وسوف يستمر المهرجان لمدة 50 يوما حتى الـ21 من مايو.

هذا وسوف تكون ازهار الكرز والاجراس الذهبية هي اول ما سيستمتع به المواطنون على طول ضفاف النهر، في حين ان أزهار الكانولا الصفراء سوف تزهر في اوائل مايو المقبل تليها انواع اخرى من الزهور في منتصف مايو.

يذكر ان ازهار الربيع سوف تغطي مسافة 42 كيلومتر تقريبا من مسارات الزهور التي انشئت في المناطق الخضراء وعلى طول طرق الدراجات في حدائق نهر الهان. بينما سوف تقام عدة مهرجانات واحتفالات اخرى بالتزامن مع هذا الحدث الموسمي.

تجدر الإشارة إلى انه في كل يوم جمعة وسبت سوف تقام معارض وحفلات موسيقية مجانية في المسرح العائم بمنطقة يويدو، بالإضافة إلى منطقة غوانغ جينغيو التي تعتبر منطقة ثقافية وسياحية تقع تحت جسر غوانغ جين. كما سوف يتجول حوالي مائة فريق من فناني الشوارع في حدائق نهر الهان لتقديم عروض فنية للجمهور.