تعزيز عملية الحفريات في آثار "زوك سيم" في كيونغ جو

صرحت هيئة التراث الوطنية اليوم بأنها ستقوم بتعزيز وتوسيع عملية الحفريات في آثار منطقة "زوك سيم" في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وللعلم فإن الآثار عبارة عن مجمع للمقابر الخاصة بطبقة النبلاء في عصر مملكة شيلا القديمة.

وفي المنطقة تم العثور على حوالي ثمانمائة مقبرة من مقابر النبلاء الذين عاشوا فيما بين القرنين الرابع والسادس بعد الميلاد. وبدأ تكوين قرية فيها منذ عصر مملكة كوريو. وبعد حصول كوريا على الاستقلال من براثن الاستعمار الياباني تم تطوير المنطقة من خلال بناء عدد من المحلات التجارية والبيوت المدنية حتى تضررت آثارها تضررا بالغا.

منذ عام 2007 بدأت عملية المسح العلمي على هذه المنطقة بحيث اكتشفت فيها مختلف البيانات التي تظهر خصائص ثقافة المقابر في مملكة شيلا بما فيها طرق إنشاء المقابر.

أما الأماكن التي تم فيها الانتهاء من عملية الحفريات فقد تم استعادة المقابر لفتحها أمام الجمهور أو لبناء حديقة خاصة للمقابر القديمة. وبدءا من اليوم تبدأ عملية الحفريات في شمال غرب المنطقة التي لم تشهد عملية الحفريات حتى الآن.

وبهذه المناسبة أعربت الهيئة الكورية عن تطلعها إلى توضيح ثقافة المقابر القديمة لمملكة شيلا عبر العملية العلمية الجديدة مضيفة أنها ستعمل بنشاط على مشاركة المعلومات عن ثقافة المقابر القديمة مع المواطنين العاديين.



