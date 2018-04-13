متوسط إقامة السياح الأجانب في سيول يبلغ 5 أيام

تبين أن السياح الجانب في سيول يقيمون 5 أيام في المتوسط، وأن أكثر المعالم السياحية التي يزورونها هي منطقة "ميونغ دونغ" وبرج "سيول إن".

جاء ذلك في نتائج استبيان أجرته بلدية سيول على 6 آلاف سائح أجنبي زاروا كوريا في العام الماضي، حيث اتضح أيضا أنه على الرغم من الإجراءات الانتقامية الصينية ضد كوريا بسبب قرار نشر نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع "ثاد"، إلا أن متوسط فترة إقامة السياح الصينيين في سيول قد زادت من 4.8 يوم في عام 2016 إلى 5.4 يوم في العام الماضي.

كما بلغت نسبة إعادة زيارتهم لسيول 44.3%، بزيادة 2.6% بالمقارنة مع النسبة التي تحققت في العام السابق والبالغة 41.7%.

وعن أكثر الأنشطة السياحية التي يحبون القيام بها في سيول، اختار 79% منهم التسوق، و59% منهم تجربة الأطعمة اللذيذة، و31.7% زيارة القصور الملكية القديمة والمعالم التاريخية.

وعن أكثر المعالم السياحية، أجاب 85% منهم بمنطقة "ميونغ دونغ"، و57% منهم ببرج "سيول إن"، و55% بالقصور الملكية القديمة الأربعة.

كما اختار 52% منهم محلات العفو الضريبي كأهم أماكن التسوق، و48% الأسواق التقليدية، لتتجاوز نسبة اختيار المحلات الكبرى، مما يشير إلى تغيير الأسلوب السياحي إلى أسلوب "رحلات التجربة".

وعن أهم مواد التسوق أجاب 76% بمستحضرات التجميل، و55 % بالرعاية الطبية، و40% بالمنتجات الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك استخدم تسعة من بين كل عشرة سياح فرديين وسائل المواصلات العامة.

وقد بلغت درجة رضائهم عن السياحة في سيول 4.16 نقطة من إجمالي 5 نقاط، بينما كانت 4.15 نقطة في العام السابق. وبلغت درجة نية إعادة الزيارة 4.34 نقطة، لتزيد قليلا عن درجة العام الماضي البالغة 4.28 نقطة.

وتخطط بلدية سيول لاستخدام نتائج الإحصائية من اجل تسوية عناصر مضايقة السياح الأجانب ووضع السياسات السياحية القادمة.