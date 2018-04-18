اختيار فرقة بي تي اس ضمن مرشحي جائرة بيلبورد للعام الثاني على التوالي

اختيرت فرقة "بي تي اس" الغنائية الكورية لتكون ضمن مرشحي جوائز "بيلبورد ميوزيك اوورد" الأمريكية للعام الثاني على التوالي.

وأعلنت إدارة الجوائز عن قائمة المرشحين حسب القطاعات أمس، عبر موقعها على الإنترنت حيث تتنافس الفرقة الكورية مع نجوم أغاني البوب البارزين في قطاع "أفضل فنان اجتماعي".

تجدر الإشارة إلى أن فرقة بي تي اس كانت قد فازت بجائزة "أفضل فنان اجتماعي" في مراسم توزيع الجوائز التي أقيمت في العام الماضي لتصبح أول فرقة كورية في هذا المجال، كما احتلت المركز الأول 70 مرة في جدول "سوشول 50" بعد التغلب على نجوم العالم.

وتختار إدارة جوائز بيلبورد ميوزيك اوورد مرشحيها من خلال قياس مبيعات الألبومات والمصادر الموسيقية الرقمية وعدد مرات البث في الراديو والعروض والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية خلال فترة عام واحد. ومن المتوقع أن تقام مراسم جوائز هذا العام في فندق "إم جي إم غراند" في مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة يوم 20 من شهر مايو.