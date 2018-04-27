17 فيلما كوريا في مهرجان بروكسل

يشارك 17 فيلما كوريا قصيرا في الدورة الحادية والعشرين من مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة والتي افتتحت في بلجيكا أمس الأربعاء.

وتخطط لجنة تنظيم المهرجان لتقديم الأعمال الكورية تحت شعار "رحلة إلى كوريا" بالتعاون مع لجنة تنظيم مهرجان سيول الدولي للأفلام القصيرة، والأكاديمية الكورية للسينما، والمركز الثقافي الكوري للاتحاد الأوربي في بلجيكا.

ومن المقرر أن يتم عرض الأفلام الكورية القصيرة السبعة عشر مرتين خلال فترة المهرجان، مما سيتيح فرصة للمشاهدين هناك لمشاهدة مختلف أشكال الأفلام الكورية القصيرة.

ووجهت لجنة تنظيم المهرجان دعوة رسمية إلى رئيس لجنة تنظيم مهرجان سيول للأفلام القصيرة "سو ميونغ سو" للمشاركة في لجنة التحكيم في مهرجان هذا العام.

وينافس الفيلم الكوري "هيه ري" للمخرج "سونغ جو سونغ" في مجال التنافس الدولي، بينما ينافس فيلم "الكلاب الصفراء" للمخرج "كا سونغ مون" في مجال التنافس الدولي للطلبة.

وتستمر فعاليات مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة حتى يوم السادس من الشهر القادم.