"أفانجرز 3" يستقطب 3 ملايين من رواد السينما في 4 أيام

استقطب فيلم " أفانجرز: اينفينيتي وور Avengers: Infinity War " ثلاثة ملايين من رواد السينما في كوريا الجنوبية حتى صباح اليوم السبت منذ إطلاقه قبل أربعة أيام، وفقا لموزع الفيلم، والت ديزني كوريا.

الجزء الثالث من سلسلة أفانجرز هو رابع فيلم يتمكن من بلوغ عتبة الثلاثة ملايين تذكرة في كوريا خلال أربعة أيام فقط.

الأفلام الثلاثة الأخرى هي " أفانجرز: عصر أولترون Avengers: Age of Ultron " في عام 2015 وفيلمان كوريان هما "تيارات زاحفة" في عام 2014 و "سائق تاكسي" العام الماضي، بإجمالي مشاهدات بلغ أكثر من عشرة ملايين.

ويحتفل الفيلم الجديد بالذكرى السنوية العاشرة لاستوديوهات مارفل التي تنتج أفلام الأبطال الخارقين، ويجمع ما لا يقل عن 23 بطلا خارقا في فيلم واحد.

