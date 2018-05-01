الحكومة تخطط لإنشاء نظام معلوماتي للبيانات الضخمة الخاصة بموجة الثقافة الكورية

تخطط الحكومة الكورية لإنشاء نظام معلوماتي للبيانات الضخمة الخاصة بموجة الثقافة الكورية "هاليو" حتى عام 2022 ليكون قاعدة استراتيجية لمواصلة انتشارها في العالم، وذلك بتكلفة تبلغ 10.4 مليار وون.

وسيتم من خلال هذا النظام برمجة البيانات الخاصة بالإقبال الذي تحظى به البرامج الثقافية والفنية والسياحية الكورية في الخارج ليتم من خلالها التعرف على مدى الإقبال في مناطق مختلفة من العالم ووضع استراتيجيات مناسبة للتقدم إليها.

وجاءت هذه الخطة في تقرير كشفت عنه هيئة الثقافة والإعلام الكورية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة اليوم الاثنين حيث تشمل الخطة أيضا تنويع برامج التبادل الثقافي والفني مع الفلبين وماليزيا وفيتنام من خلال تخصيص عام للتبادل الثقافي معها، وزيادة عدد الدارسين في معاهد "سيجونغ" للغة الكورية من 60 ألفا إلى 90 ألفا على مستوى العالم.