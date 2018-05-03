تخصيص صنع الملح ونظام التدفئة الكوري ضمن الآثار الثقافية الوطنية

أكتب :

2018-05-02 16:35:44

تحديث :

2018-05-02 16:37:36

تخصيص صنع الملح ونظام التدفئة الكوري ضمن الآثار الثقافية الوطنية

تم تخصيص تقنية "صنع الملح" الكورية التقليدية ونظام التدفئة التقليدية "اوندول" ضمن الآثار الثقافية الوطنية غير الملموسة .
وصرحت هيئة التراث الوطني الكوري اليوم بأن تقنية "صنع الملح" وثقافة "اوندول" خصصتا لتكونا من الآثار الثقافية الوطنية برقميْ 134 و135 على التوالي.
ويذكر أن تقنية صنع الملح الكورية التقليدية التي تستخدم حقول الطين ومياه البحر وأشعة الشمس والرياح، قد اكتسبت تقديرا لقيمتها الثقافية في مجال فهم بيئة حقول الطين وثقافة صيد الأسماك الكورية وثقافة الأطعمة التقليدية.
أما نظام اوندول فيتميز بإبقاء الحرارة تحت الأرض لفترة طويلة دون إخراج دخان من المداخن خلافا لمدافئ الجدران في الغرب، ليصبح ثقافة إبداعية للتعامل الحكيم مع جو الشتاء القارص في شبه الجزيرة الكورية. 
وأشارت الهيئة الكورية إلى أن نظام اوندول مختلف تماما عن نظام تدفئة الأرضية في منطقة منشوريا الصينية.

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