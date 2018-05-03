افتتاح متحف قرية إس إم للكي بوب

أكتب :

2018-05-03 11:39:29

تحديث :

2018-05-03 12:52:36

افتتاح متحف قرية إس إم للكي بوب

يفتتح غدا الجمعة متحف "قرية إس إم" للأغاني الكورية "كي بوب" في مجمع كويكس للمعارض في منطقة "كانغ نام" في جنوب سيول، ليقوم بدور رئيسي في زيادة نشر الكي بوب في مختلف أنحاء العالم. 
وسيكون المتحف مكانا متعدد الثقافات يشمل أشياء جديرة بالمشاهدة وبرامج للمعايشة الخاصة بالفنانين التابعين لشركة "إس إم انترتينمنت" للأعمال الترفيهية، حيث يتم من خلاله إلقاء الضوء بشكل شامل على أنشطة الفنانين الممثلين للكي بوب، مثل الفنانة "بوآه" وفرقة عصر البنات وفرقة "دونغ بانغ شين كي" إلى جانب ألبوماتهم وملابسهم.
وباستخدام تقنيتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي، سيمكن إجراء لقاءات افتراضية بين الفنانين والجمهور وأخذ صور معهم.
وقالت شركة "إس إم" إنها تأمل  في أن يصبح هذا المتحف الجديد من أهم المعالم الخاصة لمحبي الكي بوب في مختلف بلدان العالم.

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