أربعة معابد كورية جنوبية موصى بها كتراث عالمي

أصبح شبه مؤكد أن أربعة معابد جبلية بوذية في كوريا الجنوبية ستصبح مواقع تراث عالمي لليونسكو.

كشفت إدارة التراث الثقافي يوم الجمعة أن المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS)، وهو مجموعة استشارية تابعة لليونسكو، قال إن المعابد البوذية الكورية الجنوبية تستحق المكانة المرغوبة.

المعابد الأربعة هي تونغدو على جبل يونغ تشوك في يانغ سان، وبوسوك على جبل بونغ هوانغ في يونغجو، وبوب جو على جبل سونغ ني في بويون، وديهونغ على جبل دوريون في هينام.

تم تقديم هذه التوصية في أعقاب استعراض سبعة معابد بوذية في البلاد.

ومن المعروف أن اثنين من المعابد الثلاثة الأخرى، ماكوك على جبل تيهوا في غونغ جو وسونام على جبل جوغي في سون شون، لم ينالا إعجاب المفتشين بسبب الافتقار إلى الأصالة التاريخية، في حين أن الثالث، بونغ جونغ على جبل شون دونغ في أندونغ، اعتبر غير كبير بما فيه الكفاية.