حجم مبيعات الألبوم الياباني لفرقة بي تي إس يتجاوز 250 ألف نسخة

أكتب :

2018-05-11 11:18:14

تحديث :

2018-05-11 11:47:06

حجم مبيعات الألبوم الياباني لفرقة بي تي إس يتجاوز 250 ألف نسخة

طبقا لشركة "بيغ هيت" الترفيهية اليوم الجمعة، تجاوز إجمالي حجم مبيعات الألبوم الياباني الثالث لفرقة "بي تي إس" الكورية الشبابية بعنوان "واجه نفسك" 250 ألف نسخة منذ إصداره يوم الرابع من شهر أبريل  الماضي.
وبهذه المناسبة منح الاتحاد الياباني للألبومات فرقة "بي تي إس" شهادة الألبوم البلاتيني.
وكانت الفرقة الكورية قد مُنحت نفس الشهادة بعد أن تجاوز حجم مبيعات ألبومها الياباني المنفرد بعنوان" الدم والعرق والدموع" الذي تم الكشف عنه في شهر مايو من العام الماضي 250 ألف نسخة، كما مُنحت الشهادة البلاتينية المزدوجة عن ألبومها الياباني المفرد الآخر "ميك دروبدي إن إيهكريستال سنو" الذي تم إصداره في شهر ديسمبر من العام الماضي.
يذكر أن الاتحاد الياباني للألبومات  يمنح شهادة الألبوم الذهبي للألبومات التي يتجاوز عدد مبيعاتها المتراكم 100 ألف نسخة، والشهادة البلاتينية للألبومات التي يتجاوز عدد مبيعاتها المتراكم 250 ألف نسخة، والشهادة البلاتينية المزدوجة للألبومات التي يتجاوز عدد مبيعاتها المتراكم 500 ألف نسخة.

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