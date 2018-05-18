وفاة مصممة الهان بوك لي يونغ هي عن عمر يناهز 82 عاما

أكتب :

2018-05-17 16:21:54

تحديث :

2018-05-17 16:21:54

وفاة مصممة الهان بوك لي يونغ هي عن عمر يناهز 82 عاما

توفيت مصممة الأزياء الكورية التقليدية "هان بوك" الشهيرة "لي يونغ هي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وقالت ابنتها "لي جونغ أو" في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء إن والدتها نُقلت إلى المستشفى الشهر الماضي بسبب إصابتها بالتهاب رئوي، وقد تدهورت حالتها الصحية منذ ذلك الحين.
وقد وُلِدت "لي" في مدينة ديغو في عام 1936، وأصبحت مصممة للأزياء التقليدية الكورية وهي في سن الأربعين، بعد أن عاشت كربَّة منزل، حيث تمكنت من جذب الانتباه العالمي لها كأول كورية جنوبية تشارك في عروض أزياء في باريس، رغم عدم تلقيها أي تعليم رسمي في تصميم الأزياء.
كما استحوذت على اهتمام الجمهور مرة أخرى عندما تزوج حفيدها الممثلة الكورية الشهيرة جون جي هيون في عام 2012.

[Photo : YONHAP News]

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
محادثات القمة بين الكوريتين للعام 2018
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
ما هي خدمة RSS؟
  • ما هي خدمة RSS؟
  • خدمة RSS هي عبارة عن وسيلة سهلة تمكنك من الحصول على آخر الأخبار وأحدث المعلومات فور نشرها على مواقعك المفضلة على شبكة الإنترنت.

<

3 / 4

>