البوم ثالث لفرقة بي تي إس يحتل المركز الأول على أي تونز في 65 دولة

أكتب :

2018-05-19 16:20:52

تحديث :

2018-05-19 16:54:32

البوم ثالث لفرقة بي تي إس يحتل المركز الأول على أي تونز في 65 دولة

تصدر الالبوم الثالث للفرقة الكورية "بي تي إس" ذات الشهرة العالمية جداول أي تونز العالمية. 

ووفقًا لمصدر مسؤول في الشركة المشرفة على الفرقة، "بيغ هيت" الترفيهية ، فإن الالبوم الجديد تم إصداره في الساعة 6 مساءً من يوم 18 مايو، وفور إصداره احتل المرتبة الأولى على قائمة أفضل ألبوم على iTunes يوم السبت في 65 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والبرازيل. 

كما تصدرت الأغنية الرئيسية في الألبوم "الحب المزيف" أو "Fake Love"  قائمة أفضل الأغاني في 52 دولة بما في ذلك الدنمارك وشيلي وفنلندا.

في كوريا الجنوبية، اكتسحت أغنية "الحب المزيف" العديد من الجداول الموسيقية محتلة المرتبة الأولى بعد ساعة واحدة فقط من إصدارها ، بينما تهيمن أغان أخرى من الألبوم على المراتب العشرة الأولى.

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