تجاوز عدد مشاهدة أغنية فرفة بي تي إس الجديدة 60 مليونا

تجاوز عدد مرات مشاهدة الفيديو الموسيقي للأغنية الجديدة لفرقة "بي تي إس" بعنوان "حب مزيف" 60 مليون مرة خلال أربعة أيام من الكشف عنها ضمن ألبومها الجديد الثالث بعنوان "أحب نفسك" يوم الثامن عش من شهر مايو الجاري.

وقد بلغ عدد مرات المشاهدة 62 مليونا و96 ألف مرة صباح اليوم الاثنين.

وتم إصدار الألبوم الجديد الثالث لفرقة "بي تي إس" بعنوان "أحب نفسك" والذي يضم أغنية "حب مزيف"، يوم الثامن عش من شهر مايو الجاري، وفور إصداره احتل المرتبة الأولى في جداول آي تيونز في 65 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبرازيل.

كما تم إدراج جميع الأغاني التي يشملها ألبوم "بي تي إس" الجديد ضمن قائمة الأغاني لخدمة بث الموسيقى الشهيرة "سبوتيفاي" التي تعتبر أكبر القوائم للموسيقى والأغاني في العالم.

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