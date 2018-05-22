فوز فيلم كوري بجائزة تحكيم النقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي

فاز الفيلم الكوري "الاحتراق" بجائزة تحكيم النقاد في الدورة الحادية والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي الذي اختتم أول من أمس السبت.

وأعلنت لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين عن جوائزها الرسمية، حيث اختارت من بين أفلام المسابقة الرسمية فيلم "الاحتراق" للمخرج الكوري "لي تشانغ دونغ" لتمنحه جائزتها نظرا لكونه مبهرا بصريا ويقدم صورة عاطفية تنتقد المجتمع المعاصر.

وكان المخرج "لي تشانغ دونغ" قد فاز بجائزة أفضل سيناريو في الدورة الثالثة والستين من مهرجان "كان" السينمائي الدولي في عام 2010 بفيلمه "شعر".

وفاز الفيلم الياباني "شوب ليفترز" للمخرج "هيروكازو كوري إيدا" بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان "كان".

[Photo : KBS News]