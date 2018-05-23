البوذيون يتمنون السلام بين الكوريتين في عيد ميلاد بوذا

استضافت المعابد البوذية عبر جميع أنحاء البلاد احتفالاتٍ اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد ميلاد بوذا الـ 2562.

نظم معبد جوغي في وسط مدينة سيول احتفالا وطقوسا خاصة ضمت حوالي عشرة آلاف من الرهبان البوذيين والمواطنين، بما في ذلك البطريرك الأعلى لمذهب "جوغيه" البوذي، الراهب جينجيه، بالإضافة إلى مدير مذهب جوغيه الراهب سولجونغ.

في خطاب احتفالي، رحب الراهب جينجيه بقدوم عصر السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، في إشارة على ما يبدو إلى القمة بين الكوريتين وإعلان بانمونجوم الصادر عن القمة.

كما تطرق سولجونغ إلى المزاج السلمي بين الكوريتين في خطابه، وحث جميع الكوريين الجنوبيين، بغض النظر عن مواقفهم أو انتمائهم السياسي، على الاتحاد لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

احتفل البوذيون في الكوريتين بميلاد بوذا معًا من خلال تبني صلاة موحدة بين مذهب جوغي البوذي الجنوبي والاتحاد البوذي الكوري الشمالي.

وفي الصلاة المشتركة التي تمت تلاوتها في نفس الوقت في الكوريتين، تمت الإشارة إلى أن "إعلان بانمونجوم التاريخي يؤكد على المبدأ القائل بأن الكوريتين ستحددان مصيرهما".



وذكرت الصلاة المشتركة أن الإعلان بداية تاريخية جديدة لحقبة جديدة من إعادة توحيد الأمة المقسمة.

هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها الكوريون على الجانبين من الحدود صلاة مشتركة بهذه المناسبة منذ ثلاث سنوات.

وفي رسالة تهنئة تلاها وزير الثقافة "دو جونغ هوان"، حث الرئيس "مون جي اين" المجتمع البوذي على الصلاة من أجل أن تعود شبه الجزيرة الكورية إلى عصر السلام والازدهار.



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