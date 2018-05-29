بي تي إس تتصدر قائمة بيلبورد الأمريكية بألبومها الجديد الثالثVideo

أكتب :

2018-05-28 10:36:13

تحديث :

2018-05-28 19:13:01

تصدرت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية بألبومها الجديد الثالث بعنوان "أحب نفسك: دموع" .
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها فنان كوري قائمة "بيلبورد 200" التي تصنف أكثر 200 ألبوم موسيقي مبيعا واستماعا في الولايات المتحدة، وتنشر أسبوعيا بواسطة مجلة "بيلبورد".
وتستخدم هذه القائمة للتعبير عن شعبية فنان أو مجموعة من الفنانين.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها ألبوم بلغة غير إنجليزية قائمة "بيلبورد 200" منذ 12 عاما، بعدما تصدرتها فرقة "إل ديفو" الإسبانيةالمكونة من أربعة أعضاء والتي تغني البوب الأوبرالي، بألبومها الثاني بعنوان"أنكورا" باللغات الإسبانية والإيطالية والفرنسية، في عام 2006.
وكان أعضاء فرقة "بي تي إس" قد أعربوا عن أملهم في أن تتصدر الفرقة قائمتي "بيلبورد هوت 100" و"بيلبورد 200"، وأن تتمكن من حضور حفل جوائز "غرامي"، وذلك في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الرابع والعشرين من مايو الجاري بمناسبة طرح ألبومهم الجديد. 

[Photo : YONHAP News]

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