بي تي إس ضمن العشرة الأوائل في قائمة بيلبورد 100

أكتب :

2018-05-30 12:08:02

تحديث :

2018-05-30 12:08:02

بي تي إس ضمن العشرة الأوائل في قائمة بيلبورد 100

احتلت فرقة "بي تي إس" الشبابية الكورية المركز العاشر في قائمة "بيلبورد 100 هوت" الصادرة أمس الثلاثاء، لتصبح بذلك أول فرقة "كي بوب" تدخل ضمن المراكز العشرة الأولى في تلك القائمة التي تصنف الأغاني الأكثر شعبية وتنافسية في الولايات المتحدة، استنادًا إلى عدد مرات إذاعتها وحجم مبيعاتها وعدد مرات تشغيلها عبر الإنترنت.
ويذكر أن المطرب "ساي" كان الفنان الكوري الوحيد الذي تمكن من دخول المراكز العشرة الأولى في القائمة، حيث وصل إلى المركز الثاني في عام 2012 بأغنيته "كانغ نام ستايل".
وكانت "بي تي إس" قد تمكنت هذا الأسبوع من تصدر قائمة "بيلبورد 200" بألبومها الثالث بعنوان "أحب نفسك" الذي صدر يوم 18 مايو.


[Photo : YONHAP News]

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