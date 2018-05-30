ترشيح هان كانغ وكيم إيه ران لجائزة ليبيراتور الأدبية الألمانية

تم اختيار الروائيتين الكوريتين "هان كانغ " و"كيم إيه ران" لتكونا ضمن المرشحين للفوز بجائزة "ليبيراتور" الألمانية البارزة.

وصرحت المؤسسة الكورية للترجمة الأدبية بأن رواية "يأتي الفتى" للروائية "هان كانغ" ورواية "حياتي التي تشهد دقات القلب" للروائية "كيم إيه ران" قد أدرجتا ضمن قائمة المرشحين للجائزة.

يذكر أن تلك الجائزة تمنح من مؤسسة الترويج للأدب التابعة لمعرض فرانكفورت الألماني للكتاب وتستهدف المؤلفات الأدبية الصادرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وقد تم اختيار 8 روائيين في قائمة المرشحين لجائزة هذا العام.

ومن المقرر أن يتم تحديد الفائز عبر تصويت بواسطة القراء في مختلف أنحاء العالم على الإنترنت ثم الإعلان عن الفائز في غضون الشهر القادم.

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