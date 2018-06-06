الراقصة الكورية بارك سيه أون تفوز بأكبر جائزة في الباليه

أكتب :

2018-06-06 15:36:50

تحديث :

2018-06-06 15:46:15

الراقصة الكورية بارك سيه أون تفوز بأكبر جائزة في الباليه

فازت راقصة الباليه الكورية الجنوبية "بارك سيه أون" بأكبر جائزة عالمية في مجال الباليه، لتصبح بذلك الرابعة بين الراقصات الكوريات. 
وفازت بارك بجائزة أفضل راقصة في مسابقة الباليه العالمية "بينوا دو لا دانس"من خلال لعب دور البطولة في باليه "المجوهرات".
وأقيمت مراسم توزيع الجائزة أمس في مسرح "بولشوي" في العاصمة الروسية موسكو.
تجدر الإشارة إلى أن جوائز "بينوا دو لا دانس" تعد واحدة من أهم جوائز الباليه على مستوى العالم وتسمى بـ"الجائزة الأكاديمية" في هذا المجال.
وكانت راقصة الباليه الكورية "كانغ سو جين" قد فازت بجائزة أفضل راقصة في هذه المسابقة في عام 1999 لتصبح أول راقصة كورية في هذا المجال، ثم فازت بها الراقصة "كيم جو وان" في عام 2006، ثم الراقصة "كيم كي مين" في عام 2016.

[Photo : YONHAP News]

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