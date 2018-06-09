افتتاح مهرجان "ربيعٌ كوري" في مدينة نانت الفرنسية

أكتب :

2018-06-09 15:46:58

تحديث :

2018-06-09 15:46:58

افتتاح مهرجان "ربيعٌ كوري" في مدينة نانت الفرنسية

يستمر مهرجان "ربيعٌ كوري" (Printemps Coréen) في مدينة نانت غرب فرنسا حتى يوم الخميس القادم.
في عامه السادس، يسلط المهرجان الضوء على السينما الكورية وسيضم آخر الأفلام الكورية الجنوبية التي تركز على قصص النساء الكوريات.
وسيتم عرض أفلام مثل "عالمنا" و "أنا يمكن أن أتكلم" و "السيدة باخوس" للتعبير عن الإحباط والأمل لدى النساء الكوريات وانعدام الأمن لدى الكوريين الشباب في مجتمع شديد التنافسية.
مهرجان الربيع الكوري السنوي هو حفل ثقافي كوري يُنظم كل مايو أو يونيو في مدينة نانت، الواقعة في منطقة بريتاني الفرنسية.
يستقطب المهرجان أكثر من ثلاثة آلاف زائر. وفي العام الماضي، تلقت اللجنة المنظمة الجائزة الثقافية كوريا- فرنسا (Prix Culturel France-Corée) لمساهمتها في التبادل الثنائي بين الدولتين.



[Photo : KBS News]

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