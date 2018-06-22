الحكومة تكشف عن مشروع التوجيهات المنقحة لمناهج كتب التاريخ

كشفت وزارة التعليم الكورية أمس الخميس عن مشروع المناهج الدراسية المنقحة الذي سيكون توجيها لتأليف كتب التاريخ الحكومية التي سيتم استخدامها في المدارس المتوسطة والثانوية، اعتبارا من عام 2020.

وبموجب المناهج المنقحة، سيتم استخدام تعبير "الديمقراطية" بدلا من "الديمقراطية الحرة".

وفيما يخص تأسيس دولة كوريا يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 1948، سيتم استخدام تعبير "تأسيس حكومة جمهورية كوريا" بدلا من "تأسيس جمهورية كوريا"، وذلك في إطار احترام شرعية الحكومة الكورية المؤقتة التي كانت قائمة في شنغهاي في الصين قبل استقلال كوريا من الاحتلال الياباني، وتاريخ حركة الاستقلال.

وأكدت المناهج المنقحة أن كوريا الشمالية هي التي شنت الحرب ضد كوريا الجنوبية يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو عام 1950.

وتقضي المناهج المنقحة بأن تكون حصة التاريخ ما قبل الحديث في الكتب التاريخية للمدارس المتوسطة أكبر مما هي عليه الآن، بينما ستكون حصة التاريخ المعاصر أكبر مما هي عليه الآن في كتب التاريخ للمدارس الثانوية.

وقالت وزارة التعليم إنه سيتم إقرار المناهج المنقحة خلال شهر يوليو القادم بعد الاستماع إلى آراء واسعة النطاق حتى يوم الثاني عشر من يوليو.

[Photo : KBS News]