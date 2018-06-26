تعيين فرقة إكسو سفيرا فخريا للترويج للسياحة الكورية

أكتب :

2018-06-25 13:43:18

تحديث :

2018-06-25 14:21:40

تعيين فرقة إكسو سفيرا فخريا للترويج للسياحة الكورية

قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة ومؤسسة تنمية السياحة الوطنية أمس الأحد إنهما قررتا تعيين فرقة "إكسو" الشبابية سفيرا فخريا ترويجيا للسياحة الكورية.
وسوف تنتج مؤسسة تنمية السياحة الوطنية 6 فيديوهات ترويجية للسياحة الكورية تحت عنوان "هل سبق أن فعلت هذا في كوريا؟" بمشاركة أعضاء فرقة "إكسو".
وستكون هذه الفيديوهات تحت عناوين: "التاريخ والتقاليد الكورية"، و"الحياة اليومية للكوريين"، و"المغامرة"، و"الاتجاه"، و"الشفاء النفسي"، و"موجة الثقافة الكورية هاليو".
كما ستتضمن المعالم السياحية ذات الصلة بالسلام في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك المنطقة منزوعة السلاح وجناح "إيم جين"، بالإضافة إلى مشاهير موجة الثقافة الكورية "هاليو".
ومن المقرر أن يتم الكشف عن هذه الفيديوهات الترويجية في شهر أغسطس القادم عبر محطات التلفزيون الأجنبية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب وفيسبوك.

[Photo : YONHAP News]

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