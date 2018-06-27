الكاتب الكوري هوانغ سوك يونغ يفوز بجائزة إيميل غيميه للأدب الآسيوي

فاز الروائي الكوري "هوانغ سوك يونغ" بجائزة "إيميل غيميه" الفرنسية للأدب الآسيوي للعام 2018 بروايته الطويلة "عند غروب الشمس" أمس الاثنين بتوقيت فرنسا.

ويذكر أن جائزة "إيميل غيميه" للأدب الآسيوي التي يمنحها متحف "غيميه" الفرنسي المعروف بأنه المتحف القومي للفنون الشرقية، قد تم تخصيصها منذ العام الماضي من أجل زيادة التعريف بالأدب الآسيوي في فرنسا، بحيث يتم اختيار كتاب من بين المؤلفات الأدبية الآسيوية المترجمة الى الفرنسية خلال العام السابق، للفوز بالجائزة.

والجدير بالذكر أن الكاتب الكوري "هوانغ" كان مرشحا للحصول على جائزة "فيمينا" الفرنسية في مجال الروايات الأجنبية في عام 2004 عن روايته "ضيف".









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